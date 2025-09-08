¡Les llovieron suegros! Carlos Quirarte y Uriel Estrada acapararon los reflectores en la Arena CDMX
En la reciente convivencia del elenco de Al Extremo con sus fans, la pasamos increíble, pero Uriel Estrada y Carlos Quirarte se llevaron la nota en la Arena CDMX.
¡Hubo agarrón y toda la cosa! El pasado fin de semana, el elenco de Al Extremo convivió de cerca con sus fans, pero los que se llevaron la noche fueron Carlos Quirarte y Uriel Estrada. ¡Esto fue lo que sucedió!
