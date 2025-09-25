inklusion logo Sitio accesible
¡Prometedoras colaboraciones! Carolina Ross le contó todo a ‘La Chicuela’ sobre “Coleccionando Corazones”

Carolina Ross platicó largo y tendido con ‘La Chicuela’ sobre los compositores y las colaboraciones que podremos escuchar en su nuevo álbum, Coleccionando Corazones.

Además de contarle a ‘La Chicuela’ que Coleccionando Corazones contemplará once temas, Carolina Ross anticipó que escucharemos prometedoras colaboraciones con Horóscopos de Durango, Denise Gutiérrez y Kalimba. ¡No te pierdas ningún detalle!

