¡Cayó desde 18 metros de altura y no vivió para contarlo!
Un individuo de aproximadamente 35 años cayó desde lo más alto de un edificio en la Morelos, cerca de Reforma. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
Todo sucedió al mediodía, cuando un hombre de 35 años de edad cayó desde la parte más alta de un edificio de la Morelos. Los vecinos pidieron apoyo a los equipos de emergencia, pero el individuo habría perdido la vida de manera inmediata. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
