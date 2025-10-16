Después de esto, no volverás a ver a El Patrón igual: su inesperado secreto salió a la luz en La Granja VIP

Aunque en La Granja VIP hay desafíos físicos, momentos emotivos y dinámicas inesperadas, a veces los granjeros también se dan tiempo para soltar confesiones que pocos se esperan. Eso fue justo lo que hizo El Patrón, quien sorprendió a sus compañeros al hablar de un aspecto muy personal que casi nadie conocía.

¿Qué secreto reveló El Patrón en La Granja VIP?

Durante una plática informal, El Patrón reveló que desde los 30 años su cabello y su barba se volvieron completamente canosos. Para muchos fue una sorpresa, porque en el programa siempre se ha mostrado con un look cuidado y con un tono de cabello oscuro. Él mismo reconoció que prefiere mantener esa imagen porque las canas pueden agregarle años y cambiar por completo la percepción que se tiene de él.

La charla se tornó aún más interesante cuando compartió una anécdota sobre un amigo que usualmente lleva la barba canosa y desalineada. Después de pintársela, el cambio fue radical, y eso hizo que El Patrón reafirmara su decisión de cuidar su apariencia. Aunque a veces su compadre lo evita por gusto personal o por opinión de su pareja, él considera que verse arreglado y juvenil tiene ventajas claras.

¿Qué dijeron los demás granjeros sobre el look de El Patrón?

Mientras hablaban del tema, algunos granjeros se mostraron sorprendidos por la sinceridad de El Patrón, aunque también bromearon con lo mucho que el color de la barba y el cabello puede cambiar la imagen de una persona. Incluso hubo quien comentó que ese tipo de detalles hacen toda la diferencia cuando se trata de aparentar menos edad.

Con esta confesión, quedó claro que El Patrón tiene muy claro cómo quiere proyectarse y que no teme hablar de lo que muchos ocultan. Sin duda, su apertura dejó un nuevo tema sobre la mesa y generó conversación dentro y fuera del reality.