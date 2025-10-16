Clima México: Frente Frío 7 dejará LLUVIAS y bajas temperaturas en estos estados hoy jueves 16 de octubre

Las autoridades encargadas de brindar detalles sobre el clima en México han dado a conocer que las lluvias y las bajas temperaturas se mantendrán, al menos, hasta hoy jueves 16 de octubre del 2025. Lo anterior deriva del arribo del Frente Frío 7, el cual dejará estragos importantes en varios estados del país.

De acuerdo con información de la CONAGUA, el Frente Frío 7 tendrá la capacidad de extenderse sobre la región fronteriza del norte y el noroeste de la República Mexicana gracias a su interacción con una vaguada y la corriente en chorro subtropical, lo cual ocasionará el descenso de temperatura y algunas lluvias de consideración.

¿Qué estados serán afectados por las lluvias y las bajas temperaturas del Frente Frío 7?

Según lo explica el SMN, Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora sufrirán temperaturas mínimas de -5 a 0 grados durante las últimas horas de este jueves 16 de octubre gracias al Frente Frío 7. Además, otros como el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz y Puebla tendrán mínimas de 0 a 5 grados.

Además, Chiapas y Oaxaca sufrirán lluvias muy fuertes con puntuales intensas, mientras que estados como Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán tendrán puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm. Finalmente, Chihuahua, Durango, Coahuila, Colima, Sinaloa, Veracruz, Michoacán, Campeche y Tabasco tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes.

¿Las lluvias y el clima frío se mantendrá durante el fin de semana?

La CONAGUA menciona que, al finalizar el día, la circulación ciclónica antes mencionada podría desplazarse hacia el sur de los Estados Unidos; sin embargo, los canales de baja presión sobre el interior del país ocasionarán un nuevo periodo de lluvias que podrían mantenerse hasta el fin de semana en distintos estados de la República.

Para hoy, se pronostican #Lluvias intensas en regiones de #Chiapas y #Oaxaca, y de fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, oriente, sur y sureste de #México. Consulta el #Pronóstico a 96 horas en ⬇️https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/Yls46z70XF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2025

Ante esto, las autoridades correspondientes recomiendan no salir del domicilio a menos que sea estrictamente necesario, así como llevar paraguas y sudaderas para evitar enfermedades respiratorias. Recuerda que estos fenómenos climáticos podrían durar hasta finales del año.