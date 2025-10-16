Moneda conmemorativa de 20 pesos se vende en 7 millones; ¿qué tan fácil es de conseguir?

Los artículos relacionados a la numismática han tenido un auge relevante en los últimos años al interior del país, pues cada vez son más las personas que se interesan en este tipo de pecunias. Un ejemplo de lo anterior es esta moneda conmemorativa de 20 pesos, la cual tiene un valor en internet de 7 millones.

Una moneda conmemorativa forma parte de una colección que guarda estrecha relación con un tema en particular, lo cual hace que se vuelva interesante para los coleccionistas mismos que entienden que, con el paso de los años, su valor puede multiplicarse. ¿Cómo distinguir a esta moneda de 20 pesos?

¿Cuáles son las características de esta moneda conmemorativa de 20 pesos?

Lo primero que tienes que saber es que esta moneda conmemorativa de 20 pesos forma parte de la colección por el Bicentenario de la Independencia de México, motivo por el cual destacan un total de tres personajes importantes para el país, siendo estos Vicente Guerrero, José María Morelos y Pavón, y Miguel Hidalgo.

Te puede interesar: ¿Cuál es la moneda que te podría dar hasta 650 mil pesos?

De entre estos destaca Vicente Guerrero, hombre que nació en Oaxaca y que fue un político y militar que logró ascender a la presidencia de México desde el 1 de abril hasta el 17 de diciembre de 1829. Además, tuvo la oportunidad de ser el jefe de la Insurgencia y protagonizó el Abrazo de Acatempan con Agustín de Iturbide en 1821.

Esta moneda conmemorativa de 20 pesos, además, forma parte de la Familia C1. En adición a ello, esta pecunia obtuvo el galardón dentro de la categoría “Mejor Moneda o Serie de Monedas”, misma que otorga la Asociación Internacional de Asuntos Monetarios, la cual se llevó a cabo en febrero del 2022.

¿Por qué esta moneda vale 7 millones de pesos?

El hecho de contar con tres héroes de la patria mexicana, así como el galardón mencionado anteriormente, hace que su valor ascienda a los 7 millones de pesos de acuerdo con una publicación en Mercado Libre. En ese sentido, se recomienda asistir con un experto en numismática para que sea él quien brinde más detalles respecto a este artículo y, con ello, evitar fraudes.