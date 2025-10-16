¿Quién es el mejor compañero de La Granja VIP hasta ahora? Este es el veredicto unánime de los granjeros

La convivencia en La Granja VIP se ha vuelto cada vez más intensa, pero también ha permitido que algunos participantes destaquen por su entrega, actitud y espíritu de colaboración. En medio de las tareas del campo, las diferencias de carácter y las alianzas, hay una granjera que se ha ganado el respeto y cariño del grupo completo.

¿Qué granjera se ha ganado el corazón de todos en La Granja VIP?

Durante una conversación matutina al finalizar sus labores, varios granjeros se tomaron un momento para reflexionar sobre quién ha sido el mejor compañero en lo que va de la temporada. Y sin pensarlo demasiado, el nombre de Lola Cortés salió al instante.

La reconocida actriz ha demostrado compromiso desde el primer día. Siempre está dispuesta a cooperar, mantiene el buen humor y cuida los pequeños detalles. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el relato de quienes la vieron agachada, con las manos en la tierra, en busca de gusanos para alimentar a las gallinas. Esa imagen bastó para confirmar que su actitud es ejemplar.

¿Por qué Lola Cortés ha logrado destacar en La Granja VIP?

La razón parece estar en su disposición para adaptarse a todo lo que implica la vida rural. Sin quejarse, Lola ha asumido tareas exigentes y mantiene una energía positiva que contagia al resto. Incluso cuando hay tensiones, su presencia genera equilibrio. Algunos aseguran que verla trabajar los motiva a dar más.

Quienes comparten con ella las jornadas de trabajo aseguran que su presencia es vital en el equipo. Entre bromas, alguien mencionó que Lola no se puede ir nunca, para reflejar lo indispensable que se ha vuelto para la dinámica del grupo.

Sin duda, en esta etapa del reality, Lola Cortés ha brillado con luz propia en La Granja VIP y se ha convertido en una de las favoritas tanto del público, como de sus compañeros.