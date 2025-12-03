¡Se cayó, perdió el conocimiento y su familia no llegó! Esto paso en el centro de la CDMX
Una mujer de la tercera edad perdió el conocimiento tras caerse en el centro de la CDMX; su familia brilló por su ausencia. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
¡Su cuerpo quedó tendido en la calle! En las calles del centro de la CDMX, una mujer de la tercera edad perdió el equilibrio y se golpeó la cara; quedó inconsciente. Un transeúnte lo notó y corrió en su auxilio. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
