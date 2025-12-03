Esto pasó con Francisco Cantú tras video en el que fue detenido por las autoridades

En las últimas horas trascendió un video donde un conocido y catalogado (según las denuncias interpuestas en su contra) agresor fue detenido por las autoridades. Ante eso, no dudó en aclarar el motivo de dichas imágenes, donde efectivamente se ve cómo él participa en medio de una detención policiaca. Estos son los detalles del caso de Francisco Cantú.

¿En dónde está detenido Francisco Cantú?

Aunque él ya dio declaraciones aclarando cómo se encuentra su situación, el primero en aclarar el tema fue el abogado, Gerardo Rincón. Este es quien está llevando el caso de la hija de Dulce, quien aclaró que estas imágenes son un montaje. Por ello, comentó para Ventaneando, que tras analizarlas con su cuerpo de abogados y expertos en la materia… se llegó a la conclusión que eran falsas.

Y es que en las horas recientes se filtraron imágenes donde se veía cómo agentes del FBI llegaban a la casa del cantante, del que se tienen muy pocos datos, y el cual ha estado involucrado en distintos escándalos en meses recientes. Por ello, él mismo salió a decir su verdad.

“Las imágenes que vieron en los medios de comunicación son parte de un video musical el cual no tiene nombre aún, el cual es una canción que yo compuse y en la cual voy a estar caracterizando varios personajes. Estas imágenes fueron filtradas por un ex trabajador mío. Al parecer este tenía contacto con estas personas que me quieren demandar”.

¿Francisco Cantú es un acosador?

Lo curioso del hombre que se autoidentifica como cantante y empresario, es que no existe mucha información pública. Sin embargo, ha asegurado que tuvo relaciones sentimentales con Dulce o incluso con otras artistas del medio. Por ello, gente como Romina Mircoli o la propia Alicia Villarreal, ya tienen interpuestas denuncias ante autoridades por acoso, difamación y amenazas.

Aunque en la exclusiva que dio para Ventaneando, él indica que el problema con Hugo Mejuto y la Villarreal es porque Cantú les prestó dinero para unas pantallas en una gira de la grupera en Estados Unidos. Con esto asegura, que nunca le devolvieron ese dinero, por ello hay un conflicto abierto y público entre ambas partes.