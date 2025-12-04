Esta es la polémica opinión que emitió Lucero ante el cambio físico de su hija

En una dinámica penada en la actualidad, las personas suelen hablar en demasía del cuerpo de los demás. Por ello, se hizo un revuelo total gracias a que un programa de espectáculos compartió unas imágenes de Lucerito Mijares, precisamente donde se le notaba con un cambio físico. Sin embargo, la que habló fue su madre, y dejó sorprendidos a todos con sus palabras. Esto dijo Lucero sobre su hija.

¿Qué opinión le tiene a Lucero el cambio físico de su hija?

Al ser parte de la nueva camada de Nepo Babies, Lucerito ha vivido prácticamente toda su carrera pública bajo el escrutinio. Por ello, no es sorprendente que le critiquen de todas las formas posibles. En este caso, se hizo eco porque Maxine Woodside cedió el espacio del programa Todo Para la Mujer a la conductora Liz López, quien presentó unas fotos donde supuestamente Lucerito posaba para la cámara.

Se destacaba que lucía más atrevida, jovial y con una nueva intención de mensaje, al considerársele (según algunos comentarios en la red) bastante recatada. Y sobre todo, la gente habló del cambio en su físico, donde presumiblemente se le notó más delgada. Pero ante eso, quien salió a hablar del tema fue su madre.

Aunque certera y sin molestarse por la pregunta del reportero, Lucero dijo lo siguiente: “Pero eran de Inteligencia Artificial, no era ella”. Con esto, toda la conversación alrededor se volvió estéril, pues las fotografías habrían sido sacadas gracias a la IA. Sin embargo, las periodistas que dieron la nota no han dicho nada al respecto.

¿Por qué se dice que la hija de Lucero es Nepo Baby?

El término se ha vuelto bastante popular en los años recientes desde la conversación en las redes sociales. Aunque esto se presenta en muchos sectores de la sociedad, se incrementa la crítica en medio del mundo del espectáculo. Allí se indica que los sitios de trabajo u oportunidades en industrias como la actuación o la música están cubiertos en gran cantidad por los hijos o familiares de los artistas del pasado. Si bien pueden tener talento y preparación, parte de la problemática es que la igualdad de oportunidades para todos los interesados sería inexistente por estos casos especiales.