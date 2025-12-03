¿Paulina Rubio EN LA CALLE? Por una fuerte razón se habría quedado sin un techo donde vivir

La estrella del pop Paulina Rubio se encuentra bajo el ojo del huracán luego de que la periodista Maxine Woodside diera a conocer que la cantante fue desalojada de su lujosa mansión de Miami tras acumular una deuda millonaria.

Según versiones, “La Chica Dorada” presentaría severos problemas económicos aparentemente por sus batallas legales y gastos excesivos, aunque ni ella ni su equipo han confirmado tal información,

¿Qué se sabe del desalojo?

Durante el programa de Maxine Woodside, Shanik Berman declaró que actualmente la mexicana no tiene casa, dinero y trabajo, también se mencionó que la deuda supera los 110 mil dólares, combinando meses de renta no pagados, penalización por quedarse en la casa tras vencerse su contrato, más los costos por daños en la propiedad.

Asimismo, se dice que el desalojo se debió a que la intérprete de “Yo no soy esa mujer” no pudo pagar la hipoteca que solicitó al banco y donde dejó la mansión como garantía hace ya algún tiempo, según con el dinero que obtuvo pagaría sus procesos legales, incluyendo a sus abogados, quienes están al frente de sus largas batallas legales con sus ex parejas, Nicolás Vallejo-Nágera (‘Colate’) y Gerardo Bazúa por la custodia de sus hijos.

“El banco hizo, ya sabes, lo que hacen los bancos que toman las casas”, expresó la periodista a Shanik Berman en su programa Todo para la mujer.

¿Cuáles son los problemas que enfrenta Paulina Rubio con sus exparejas?

Luego de divorciarse de “Colate”, se acrecentaron los problemas por desacuerdos por la custodia, manutención, tiempos de convivencia y decisiones sobre su hijo, Pese a que esta batalla ha sido larga, ninguno se ha pronunciado del caso, sin embargo se sabe que recientemente la custodia que ganó Colate es temporal por lo que ante este dictamen solicitó una petición para obtenerla de manera total la cual se resolvería el 21 y 22 de enero de 2026.

A esto se sumó el conflicto con Gerardo Bazúa, padre de su segundo hijo, quien también inició un proceso legal para obtener mayor participación en la crianza del menor. Ambos casos implican audiencias constantes, traslados, especialistas, evaluaciones y equipos legales de alto costo.