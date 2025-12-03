¿Capatacia directa? ¡Eleazar Gómez y Adame SUEÑAN con el poder del Huevo Dorado de La Granja VIP!

Eleazar Gómez y Alfredo Adame fantasearon con la posibilidad de que el Huevo Dorado de La Granja VIP que se abrirá este miércoles contenga algo realmente especial: ¡nada de nominaciones o votos extra, ellos quieren ver una capatacia directa para alguno de los dos !

¿Qué quiere el Team Muro que contenga el Huevo Dorado de La Granja VIP?

Desde la semana 1 de la competencia, el contenido del Huevo Dorado ha sido objeto de varias especulaciones y chismes por parte de los granjeros, quienes miércoles a miércoles ven cómo, en lugar de beneficios o un respiro, este recurso sólo significa más dolores de cabeza para los participantes ya que le ha dado más de una sorpresa desagradable a los granjeros, desde nominaciones directas hasta puntos en contra.

La tarde de este miércoles, horas antes de que se celebre la Asamblea en donde todas las celebridades tendrán la oportunidad de nominarse cara a cara y decirse sus verdades de la forma más intensa, Eleazar Gómez se acercó al Huevo Dorado para, según él, "ver" el contenido que nos sorprenderá la noche de este 03 de diciembre. "Espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente", suplicó.

En medio de bromas y chistes de Alfredo Adame que hasta llamó "Eleadamus" a su compañero de forma juguetona, el "Golden boy" bromeó con la idea de que el Huevo Dorado le dé, ahora sí, una capatacia de forma directa.

"Yo te voy a decir qué viene ahí: dice 'Adame se va de capataz la próxima semana DIRECTO' ", explicó Adame, quien además recordó que desde que entró al reality no ha podido competir para ser capataz. "Se vale soñar", respondió Fabiola Campomanes de forma divertida.

En efecto, ni Adame ni Eleazar han podido disfrutar de los privilegios y comodidades de la capatacia y, en lugar de eso, han sido las celebridades que más han trabajado como peones como ellos mismos se encargaron de recordar momentos antes, ¿crees que ya se merezcan una semana en la suite de La Granja VIP o no?

