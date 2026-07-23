Sorpresa en MasterChef 24/7: los cocineros recibieron a los actores de Soy Luna en la cocina oculta (VIDEO)

La tarde de este jueves, previo a la gala de MasterChef 24/7, los cocineros tuvieron una clase especial con la Chef Lili Cuéllar en la que recibieron una gran sorpresa. La “Maestra del fuego” les mostró la forma de preparar paletas cake pop, todo en referencia a los invitados especiales. Los actores Ruggero Pasquarelli y Michael Ronda de la serie Soy Luna llegaron a la cocina oculta para convivir con los concursantes.