masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Se buscan pretendientes para Jazmín!: La cocinera de MasterChef 24/7 enlista lo que quiere en una pareja

La cocinera de MasterChef 24/7 tiene claro lo que busca en esa persona especial.

Jazmín se sinceró con Ixdit y Emmanuel sobre lo que busca en una pareja. La cocinera de MasterChef 24/7 originaria de Nayarit enlistó lo que quiere en la persona especial con la que pasé sus días. Edad, apariencia, el tipo de trabajo, gustos y aficiones, son solo algunas de las características que la concursante destacó.

Tags relacionados
MasterChef Mejores Momentos de MasterChef 24/7

Videos