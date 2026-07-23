¡Se buscan pretendientes para Jazmín!: La cocinera de MasterChef 24/7 enlista lo que quiere en una pareja

Jazmín se sinceró con Ixdit y Emmanuel sobre lo que busca en una pareja. La cocinera de MasterChef 24/7 originaria de Nayarit enlistó lo que quiere en la persona especial con la que pasé sus días. Edad, apariencia, el tipo de trabajo, gustos y aficiones, son solo algunas de las características que la concursante destacó.