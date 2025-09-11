¡Colaboraciones, descubrimientos y más! Esto es lo que Joss Favela le reveló a ‘La Chicuela’

Como cada jueves, nos pusimos el sombrero con ‘La Chicuela’, quien se lanzó a entrevistar a Joss Favela, también llamado ‘El Ratón Vaquero’. Además de contar los secretos mejor guardados de su más reciente producción discográfica, reveló que por fin se armó la colaboración con Ha’Ash. ¡No pierdas detalle!