¡Así se patinó el camión de refrescos en Álvaro Obregón!
Además de tirar todos los refrescos, el accidente del camión que se patinó en la Álvaro Obregón dejó cuatro lesionados. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
Aunque vecinos de la Álvaro Obregón le gritaron ‘que no lo hiciera’, el chofer del camión de refrescos no hizo caso y terminó patinándose. Golpeó dos casas, tiró todos los chescos y dejó varios lesionados. Aquí el reporte completo de ‘El Diablo’ Becerril.
