Muere actor de 48 años tras su dura pelea contra el cáncer

La enfermedad vuelve a salir en los planos principales del medio, pues se confirmó la muerte de un querido actor de 48 años que desde hace años fue diagnosticado con cáncer de colon. El hermano del artista confirmó vía redes sociales que Conrado Osorio falleció por culpa de complicaciones, esto en un mensaje de las redes sociales publicado hace unas horas. Así reaccionó la gente que le seguía.

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de este actor fallecido por el cáncer?

Conrado Osorio era un actor colombiano que salió en diferentes producciones televisivas como novelas o series. Sin embargo, en 2023 él mismo comunicó que padecía cáncer de colon. Siempre fue muy transparente con dicho proceso, lo cual le generó mucha empatía por parte de los seguidores que le apoyaban cada vez que él subía algo respecto a esta pesada enfermedad.

Lamentablemente, pese a los tratamientos a los que se sometió, el cáncer hizo metástasis y ya tenía invadido hasta el cuello. Pese a que intentaron combatir esto con radioterapias, fue imposible contrarrestarlo y su propio hermano anunció su deceso. En días pasados ya informaban que el actor tuvo problemas en los riñones, por lo que tuvo que hacer unos procedimientos que le ayudaran a quitar la hinchazón que tenía, pues él vivió toda su vida con un solo riñón.

¿Cómo están despidiendo las redes sociales a este hombre fallecido por cáncer?

Sus seguidores se han unido en palabras de aliento y peticiones por su descanso eterno. Sus constante publicaciones en el espacio digital permitieron que muchos empatizaran con él, y ahora están llenando sus perfiles personales con mensajes de admiración. Además, su hermano fue el que puso el mensaje más sentimental, el cual ha generado reacciones positivas.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje. Me siento orgulloso de ti, de tus películas, de tus terquedades, de tus regaños y de tus enseñanzas. La diste toda. En algún momento seguiremos las conversaciones de hospital… ¡Te quedé debiendo varios cuentos! Te amo, hermano”.