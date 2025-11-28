Estos son los alimentos que no debes consumir cuando estás resfriado; muy probablemente no lo sabías

En el cierre de año es prácticamente imposible no resfriarse, si no es por el clima, los cambios de temperatura y cuestiones tan sencillas como que todo el mundo esté enfermo… complica la situación para mantener una salud impecable. Por ello, los expertos recomiendan cuáles son los alimentos que debes consumir para que tu resfriado mejore y al mismo tiempo… cuál es la comida que debes evitar si buscas una pronta recuperación.

¿Cuáles son los alimentos que debes evitar para mejorar tu resfriado?

Aunque uno de los consejos más sanos que se pueden dar es el de ir al médico para revisarte cualquier enfermedad respiratoria, tú puedes ayudar a tu cuerpo siendo cuidadoso con lo que consumes. En ese caso, un error que muchos cometen es descuidar su alimentación esos días. Por ello, lo que se indica es evitar alimentos con altos niveles de azúcar, grasa saturada o bebidas alcohólicas.

Ese tipo de comida genera una reacción lenta de la inmunidad y retarda la recuperación. Por ello, lo que sí se recomienda es consumir altas cantidades de antioxidantes como frutas, verduras y al mismo tiempo muchos líquidos. Según expertas como Dana Henderson (dietista registrada y supervisora de servicios de nutrición en LA Care Health Plan), esto asegura que el cuerpo disponga de la suficiente energía para sanar.

¿Qué otras recomendaciones se dan para salir de un resfriado?

Además de lo ya indicado con anterioridad, se hace clara mención en evitar por completo bebidas con cafeína, comidas con alto nivel de picante, especias o la propia sal. Y es que esto genera que haya alteraciones gastrointestinales que no son ideales para un cuerpo que trata de recuperarse de alguna infección.

@nutriologapinillos Te regalo una infusión y alimentos para combatir esos resfriados ran molestos y comunes en estos días! 🍵 ♬ sonido original - NutriologaPinillos

Ante eso, y aunque ya se comentó también, los expertos en la salud siempre recalcarán la prioridad de una correcta hidratación. El agua ayuda a mantener las mucosas húmedas, regula la temperatura corporal y facilita la eliminación de toxinas que el organismo produce en sus días de enfermedad.