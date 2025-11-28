¡Elogios para Teo como capataz de La Granja VIP! “Pasaste la prueba de fuego”

El desempeño de Teo en la capatacia de La Granja VIP arrancó algo flojo con mucha desorganización y dudas; sin embargo, el influencer poco a poco agarró el ritmo y se logró ganar el respeto de todos sus compañeros, sobre todo porque le tocó trabajar sin electricidad y con menos manos para cumplir con todas las tareas.

¿Qué dijo "El Patrón" de Teo como capataz de La Granja VIP?

Trabajar en una granja sin electricidad , revivir un descuidado huerto y la construcción de más accesorios para el bienestar de los animales fueron algunos de los desafíos con los que Teo se topó cuando ganó la Prueba del Capataz, un panorama que no resultó sencillo como bien lo reconoció "El Patrón".

A decir del luchador, el desempeño de Teo como capataz de La Granja VIP es digno de reconocerse porque, a su parecer, el influencer se consolidó como un buen líder gracias a que no sólo repartió tareas, sino que se puso a trabajar en todas las zonas.

"Después de que se ha rajado el alma Teo ch1ng4nd0l3 con todos, no era justo que no termináramos hoy y que le bajaran el porcentaje (…) todos los capataces han hecho muy buen trabajo, pero nadie ha tenido una prueba de fuego como la de hoy: sin electricidad, sin tantas manos para trabajar... hoy fue la prueba de fuego y la pasó Teo", reconoció "El Patrón".

Eleazar Gómez estuvo de acuerdo con el luchador profesional: "La neta sí te has rifado", le dijo el actor a Teo bastante animado aunque con agotamiento por el intenso trabajo de este jueves.

¿Teo logrará un aumento en el presupuesto de La Granja VIP a pesar de que arrancó con inseguridades?

