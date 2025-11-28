Sergio Mayer Mori promete show masivo si gana en La Granja VIP: ¡conoce los detalles!

Sergio Mayer Mori ahora está enfocado en ganar el primer lugar de La Granja VIP , y se mantiene tan ilusionado con esta posibilidad que prometió organizar un show masivo en la Ciudad de México que durará varias horas... ¡hasta planea convivir con sus fans! Esto fue lo que declaró ante las cámaras 24/7.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori del show que organizará si gana en La Granja VIP?

Aunque en las semanas anteriores Sergio Mayer Mori externó sus ganas de salir de La Granja VIP porque ya tenía muchas ganas de regresar con su familia, el joven músico cambió de opinión: ¡ahora que está nominado y con "la soga al cuello" lo quiere todo, desde una nueva capatacia hasta el primer lugar de la competencia!

"Yo lo quiero todo: yo me quiero quedar aquí, quiero ser capataz y quiero ganar, así que vayan votando para la final", advirtió Mayer Mori, quien fue más allá y lanzó una promesa explosiva.

"Es más, lo prometo de una vez: si yo me quedo en la Final y gano, voy a hacer un show masivo en una explanada enorme, pública, en la Ciudad de México, gratis completamente y ahí me voy a quedar 5 horas abajo del escenario para saludar, conocer y firmar", prometió Mayer Mori.

No es la primera vez que un granjero se compromete a cumplir un reto si se queda una semana más en La Granja VIP; sin embargo, el hecho de que Sergio Mayer Mori prometiera encabezar un show masivo en la Ciudad de México despertó un revuelo especial en redes sociales, ¿crees que ocurra esto?

