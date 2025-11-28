¿Qué pasa con Canela? El comportamiento de la vaca de La Granja VIP preocupa a las celebridades

La vaca Canelita se comportó especialmente rebelde este jueves en el establo de La Granja VIP e hizo sufrir a más de un granjero, sobre todo porque tuvo algunas actitudes contra Jacinta que debieron ser controladas, ¿qué le pasa, está celosa o necesita otra compañía?

¿Por qué las celebridades de La Granja VIP sufrieron con Canela?

Las actitudes de las vacas de La Granja VIP, sobre todo de Canela, se pusieron muy raras en los últimos días y acabaron por explotar este 27 de noviembre, cuando la vaca "güera" como también le dicen comenzó a golpear y a embestir a Jacinta en varias ocasiones desde la mañana.

Los granjeros que están concentrados en trabajar sin electricidad y con menos manos disponibles para las tareas debieron hacer un esfuerzo extra con Canela como bien lo captaron las cámaras 24/7.

Mañana, tarde y noche, granjeros como "El Patrón", Eleazar Gómez y Teo trabajaron con intensidad para controlar a Canela y, de paso, protagonizar divertidos momentos en redes sociales en donde también se hizo presente la tensión porque, como bien sabemos, el becerrito de Jacinta nacerá de un día para otro y la vaca necesita de un ambiente tranquilo, algo que no ocurrió precisamente ahora.

Entre gritos de "¡No, grosera, eso no se hace, deja en paz a Jacinta!" y "¿Qué es eso, Canela?", el luchador Alberto del Río libró una de sus peleas más intensas cuando intentó separar a las vacas, mientras que en la noche a la hora de acostarlas tanto Teo como Eleazar Gómez especularon qué podría pasar con los animales.

¿El embarazo de Jacinta comenzó a poner nerviosa a Canela o la vaca está en celo y necesita de otra compañía? Previo a la Gala de Salvación de este jueves, el comportamiento de las vacas fue tema de muchos chismes para encender aún más el ambiente en La Granja VIP, el reality de TV Azteca donde el trabajo duro está a la orden del día.

