¡Domingo de eliminación y lágrimas! Lola Cortés se quiebra en La Granja VIP: “No quiero que suceda”

En La Granja VIP, los domingos no se viven igual. Son días donde las emociones se intensifican y los granjeros enfrentan lo inevitable: la despedida de uno de ellos. Esta vez, Lola Cortés fue quien se dejó llevar por los sentimientos, para dejar claro que, aunque aceptó entrar al juego, hay momentos que la sobrepasan.

¿Por qué Lola Cortés rompió en llanto en La Granja VIP?

Durante una conversación matutina con El Tío Pepe, mientras esperaban a los demás compañeros, se abrió un espacio para compartir cómo se sentían rumbo a la eliminación. Aunque algunos como Kim y Eleazar comentaron sentirse tristes o sorprendidos por el día tan cargado, fue Lola quien terminó por sincerarse profundamente.

Con la voz entrecortada, admitió que vivir el juego desde adentro es mucho más difícil de lo que imaginaba. Dijo que no solo es un tema de entender la dinámica, sino de enfrentarse a algo que, emocionalmente, no está lista para aceptar. La simple idea de una posible salida, suya o de alguien más, la tiene conmovida.

¿Qué dijo El Tío Pepe sobre el momento emocional de Lola Cortés?

Con su estilo reflexivo, El Tío Pepe reconoció la carga emocional del juego. Escuchó con atención lo que compartió Lola y resaltó que esta experiencia intensa dentro de La Granja VIP funciona como un espejo de lo que pasa fuera con sus relaciones, despedidas, estrategias y sentimientos mezclados.

Lola también aprovechó para expresar respeto por sus compañeros, al reconocer que muchos de ellos ya han pasado por realities similares una y otra vez, y no logra entender cómo manejan tantas emociones tan intensas con tanta frecuencia.

Mientras otros, como Lis Vega, intentaban ponerle humor a la situación, el ambiente quedó marcado por la vulnerabilidad de Lola. Sus palabras tocaron fibras y recordaron que, aunque es un juego, cada decisión y cada eliminación tiene un peso real para quienes lo viven desde adentro.