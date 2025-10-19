Última hora: SEP suspende clases este lunes 20 de octubre

Debido a las intensas lluvias que se han experimentado en diversas entidades del país, la SEP en ciertos estados ha cancelado las actividades en las escuelas, con la principal finalidad de atender la emergencia y no poner en riesgo la vida de los alumnos ante los fenómenos climatológicos.

Para el lunes 20 de octubre, se suspenden clases de última hora. Es así que te detallaremos en qué zonas se aplicará para que no seas sorprendido. Toma nota de todos los detalles al respecto.

¿En qué zonas se suspenden las clases?

Debido a las fuertes lluvias, que han provocado miles de damnificados, la (Secretaría de Educación Publica) SEP anunció que se suspenden clases el lunes 20 de octubre. Una noticia de última hora que los padres de familia deben de considerar. Es una medida que se aplicará en ciertas zonas, principalmente en los municipios de Veracruz en las escuelas de todos los niveles, junto a colegios privados y públicos:

Álamo Temapache

Benito Juárez

Castillo de Teayo

Cazones de Herrera

Cerro Azul

Chalma

Chiconamel

Chontla

Chinameca de Gorostiza

Chicontepec

Citlaltépetl

Coahuitlán

Coatzintla

Coyutla

El Higo

Espinal

Gutiérrez Zamora

Huayacocotla

Ilamatlán

Ixcatepec

Ixhuatlán de Madero

Naranjos Amatlán

Ozuluama de Mascareñas

Papantla

Pánuco

Platón Sánchez

Poza Rica

Pueblo Viejo

Tamalín

Tantima

Tampico Alto

Tancoco

Tantoyuca

Tecolutla

Tempoal

Tepetzintla

Texcatepec

Tihuatlán

Tlachichilco

Tuxpan

Zacualpan

Zontecomatlán

Indicación que se mantendrá vigente hasta el sábado 25 de octubre, de todos modos se recomienda a los padres de familia que se mantengan atentos a las indicaciones de los cuerpos de seguridad y educación.

¿En qué otros estados se aplica la suspensión?

Aunque Veracruz es el principal estado afectado por las intensas lluvias, hay otras entidades que presentarán la cancelación de clases. Por ejemplo, en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, presentan los mismos problemas, pero se suspenden las clases en zonas serranas o comunidades rurales donde las inundaciones han afectado.

Hasta ahora se suspenden clases del lunes 20 al sábado 25 de octubre, se espera que para el lunes 27 de octubre todo regrese a la normalidad, pero podría extenderse dependiendo de las afectaciones que se presenten, por lo que la población debe estar atenta a las nuevas notificaciones de las autoridades y de la SEP.