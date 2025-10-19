“Yo tengo un pie adentro del granero": Eleazar Gómez quiere ser peón

Si bien podría parecer que ningún granjero quisiera ponerse en los zapatos de los peones de La Granja VIP, Eleazar Gómez tiene en la mira ser uno de ellos para la próxima semana.

¿A qué se debe el deseo de Eleazar?

En una plática casual con Sergio Mayer Mori, Sandra Itzel y Omahi, el actor les confesó que busca ser peón en los siguientes días con el fin de “agarrar más fuerza” para la tercera semana y eventualmente, alcanzar el puesto de Capataz.

Todo parece indicar que Mayer Mori cuestionaba la mentalidad de Eleazar, pues en cuanto escuchó su plan, dejó entrever que con esa mentalidad, ya tenía los “los dos pies adentro”.

Gómez afirmó que cualquier participante que diga que no le preocupa estar nominado es una mentira y que buscará aprovechar la prueba correspondiente para convertirse en Capataz de La Granja VIP.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche es la gran gala en la que conoceremos al primer eliminado de La Granja VIP y dará inicio a las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, La Bea y Carolina Ross, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.