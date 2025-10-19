Sergio Mayer dio un inesperado consejo a La Bea sobre rumbo a la eliminación: “Necesito que lo tengas muy claro”

En La Granja VIP, cualquier momento puede convertirse en una escena cargada de emociones. Esta vez, una conversación entre Sergio Mayer Mori y La Bea dejó a todos pensando en el poder de la mente y la actitud frente a la posible eliminación de los granjeros. Lo que parecía una simple charla casual terminó por volverse una especie de mensaje motivacional que podría marcar la diferencia en el juego.

¿Qué le dijo Sergio Mayer Mori a La Bea antes de la eliminación?

Mientras se preparaban para un día crucial en La Granja VIP, La Bea tomó la decisión de tener ya lista su maleta. Este gesto fue interpretado por Sergio Mayer Mori como una señal de derrota anticipada, por lo que no dudó en acercarse para hablar con ella.

Con tono serio, Sergio le pidió a La Bea que reconsiderara su actitud, al asegurarle que empacar era una forma de manifestar que ya se daba por vencida. Su mensaje fue claro, pues en La Granja VIP, cada pensamiento influye, y creer firmemente que se quedará podría ser clave para su permanencia.

¿Cómo reaccionó La Bea al consejo de Sergio Mayer Mori?

Lejos de incomodarse, La Bea tomó con humor y gratitud las palabras de Sergio. Aseguró que confiaba en que seguiría en la competencia y hasta bromeó al decirle que, si se quedaba, que le ayudara a desempacar. La escena se tornó aún más emotiva cuando Sergio la abrazó para reconfortarla, con lo que sellaba el momento con palabras de aliento.

Justo en ese instante, Alfredo, quien observaba desde cerca, decidió unirse al abrazo, para crear una escena conmovedora que demostró la unión que puede surgir incluso en los momentos más tensos del programa.

En La Granja VIP, todo puede cambiar de un momento a otro, pero lo que queda claro es que, para Sergio Mayer Mori, la clave está en mantenerse firme, positivo y mentalizado a seguir avanzando. ¿Será que el consejo de Sergio fue suficiente para darle un giro al destino de La Bea?