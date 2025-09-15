Hacen canción como homenaje a Alicia Matías, la “Abuelita Heroína”

Los homenajes a Alicia Matías Teodoro, quien ya es conocida en redes como la “Abuelita Heroína”, no se detienen. Esta semana se viralizó un corrido compuesto por el músico Óscar Cortes, que ya acumula más de 139 mil reacciones y miles de comentarios en plataformas digitales. La emotiva canción, de poco más de dos minutos, eriza la piel a cualquiera, pues relata la valentía y el amor de esta abuela, con versos que han conmovido a todo México.

Uno de los fragmentos más comentados menciona: “Ella arriesgó su propia vida por salvar la de su nieta, la pequeña Yazlin Azulét, de apenas dos añitos, que seguro no estaría de no ser por su abuela que la cubrió con su ser.”

La tragedia dejó mucho dolor y este tributo musical ha tocado fibras sensibles y ha reconocido a la señora Alicia como un símbolo de amor incondicional y sacrificio.

La historia detrás del heroísmo de Alicia Matías

El trágico suceso ocurrió en el Puente de la Concordia, donde tras un accidente una pipa explotó desatando un incendio que dejó varias víctimas. Una de ellas fue Alicia, quien protegió a su nieta Yazlin Azulét de las llamas. A pesar de sufrir quemaduras en el 90 % de su cuerpo, logró caminar con la pequeña en brazos hasta encontrar ayuda. La fotografía del momento dio la vuelta al mundo, y la convirtió en una heroína digna de respeto. La niña y ella fueron hospitalizadas, pero Alicia lamentablemente perdió la vida a causa de sus heridas.

Más homenajes para la “Abuelita Heroína”

Además del corrido, el artista urbano Snoke creó un mural en su honor, ubicado cerca de la estación Santa Marta. La obra muestra el rostro de Alicia cargando a su nieta, acompañada de la Virgen de Guadalupe, un gesto que simboliza fortaleza y devoción.

Crédito: ludackk IG | @ludackk

Sin duda, la historia de Alicia Matías seguirá trascendido fronteras, convirtiéndose en un recordatorio del amor familiar y la valentía en momentos extremos.

