Amiga de Cazzu revela cómo nació realmente la canción “Inti” y la historia desmoronó a todos

Cazzu celebró el cumpleaños número 2 de Inti, la hija que tuvo con Christian Nodal. Y aunque la propia cantante y compositora argentina ha admitido que la maternidad no ha sido sencillo, se ha encargado de demostrar el enorme amor que siente por la niña e incluso le escribió una canción que es todo un éxito en las listas de reproducción.

Ahora, por fin se supo la historia detrás de este tema que lleva el mismo nombre que la pequeña. La encargada de contarla fue La Joaqui, la mejor amiga de Cazzu, quien recordó que esta melodía nació a partir de un mensaje de voz que una de sus hijas le envió a Julieta Cazzuchelli, con el fin de ayudarle a que Inti dejara de llorar y pudiera conciliar el sueño.

“Cuando Inti nació y lloraba, Chuchu iba y le cantaba, ‘Inti, Inti, no llores más’. Cuando con Julieta (Cazzu) nos mandábamos mensajes de mamás y mi hija leía que Inti no dejaba de llorar, le mandaba notas por WhatsApp cantándole y pedía que se las pusieran a Inti. Y después, en el disco, usó esos audios para la canción”, contó la también cantante para una conversación con un pódcast argentino.

Otro detalle que rescató, fue el hecho de que su amistad trascendió desde que son madres solteras y construyeron una familia con sus hijas, en la que se han empeñado en que no les falte nada para que no se cuestionen la ausencia de sus padres.

Y es que, cabe recordar que la expareja de La Joaqui no está presente en la crianza; mientras que Christian Nodal se alejó de Inti tras su separación de Cazzu y posterior matrimonio con Ángela Aguilar.

¿Quién es La Joaqui, la mejor amiga de Cazzu?

Joaquinha Lerena de la Riva, mejor conocida como La Joaqui, es una cantante argentina, dedicada principalmente al género urbano. Ha hecho colaboraciones con artistas mexicanos como Kenia Os y Grupo Cañaveral.

Instagram / @lajoaqui La Joaqui es la mejor amiga de Cazzu y pasa mucho tiempo con Inti

La cantante y compositora de canciones argentina tiene 30 años y es mamá de dos niñas: Shaina de 9 años y Eva (cuya voz está en la canción Inti) de 5. Desde hace varios años mantiene una amistad muy cercana con Cazzu, y tal como comparten en sus redes sociales, suelen pasar mucho tiempo juntas, e incluso ella fue una de las primeras en salir a defender a la rapera cuando estalló el escándalo por la separación con Christian Nodal.