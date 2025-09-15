Muere el músico Álvaro Sosa: ¿quién era y de qué murió?

En el género musical del ska, se dio a conocer una triste noticia, puesto que se dio a conocer la muerte de Álvaro Sosa, un músico mexicano que era ampliamente conocido por el público. La noticia de que falleció se dio a conocer por medio de las redes sociales de la agrupación en la que trabajó, sorprendiendo a varios de sus fieles seguidores.

Por ello, hoy hablaremos de él y un poco sobre su larga trayectoria, la que le permitió poder darse a conocer entre los fans y seguidores del género musical. Descubre más al respecto en toda la información que te vamos a compartir.

¿Quién fue Álvaro Sosa?

Aunque no se cuenta con mucha información sobre su historia, se sabe que Álvaro Sosa fue un bajista que participó en la agrupación de Módulo Ghetto, banda que nació en Naucalpan (Estado de México), con quienes trabajaría desde sus inicios.

Antes de que el músico mexicano falleciera, se sabía que había ingresado al quirófano, puesto que la agrupación en la que trabajaba estaba ayudando a la familia del artista a obtener un apoyo económico para hacer el pago de servicios médicos y solventar otros gastos. Se desconoce la razón por la que fue necesaria la intervención médica.

¿De qué murió el músico Álvaro Sosa?

Módulo Ghetto, fue el encargado de anunciar el lamentable fallecimiento del músico mexicano, donde solicitaba al público que hiciera donativos a la familia del artista, puesto que debían de pagar varios gastos médicos derivados de la intervención médica.

Dentro de los anuncios, también se destacó que la agrupación de Maskatesta se unió a enviar su mensaje de pésame para los colegas, amigos y familiares de Álvaro Sosa. Sin embargo, sigue siendo un misterio la razón por la que falleció, hasta el momento, no se ha enviado un comunicado oficial donde se explique algo al respecto.

Las publicaciones sobre su muerte, han recibido múltiples mensajes de apoyo por parte de los fans y seguidores, quienes lamentan los hechos, además de enviar todas las condolencias a los familiares del fallecido. El artista dejó una huella imborrable en el mundo del ska, una marca que perdurará a lo largo de los años.