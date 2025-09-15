¿Quién sería mejor capataz en La Granja VIP, Alfredo Adame o Jawy Méndez? ¡Esto respondió la IA!

Alfredo Adame y Jawy Méndez llegan a La Granja VIP dispuestos a mostrar que las polémicas, las palabras de frente y hasta las artes marciales son lo suyo, ¿pero cómo les iría en caso de que fueran nombrados el capataz de la semana, a quién de ellos le quedaría mejor el puesto?

Alfredo Adame vs Jawy Méndez: ¿a quién le queda mejor el puesto de capataz en La Granja VIP?

Como ya te adelantamos, la versión mexicana de La Granja VIP respetará el formato original creado en Suecia , y esto incluye el nombramiento de un capataz semanal que estará encargado de asignarle las tareas a las celebridades y ver que todo marche bien tanto en el huerto como en los establos.

Con Alfredo Adame y Jawy Méndez en boca de todo el mundo por su reciente confirmación como granjeros, algunos internautas ya comenzaron a preguntarse en redes sociales cuál de los 2 haría un mejor papel de capataz ... ¡no hay nada escrito, pero la herramienta de inteligencia artificial (IA) de Google Gemini ya le dio su voto de confianza al adorado Jawy por este motivo!

A decir de la IA, Alfredo Adame ya es todo un experto en manejar situaciones de estrés y mucho control gracias a que en el pasado trabajó como piloto aviador, una labor de mucha responsabilidad que sigue estrictos protocolos de seguridad que todo capataz de granja debe tener... lamentablemente, consideró Google Gemini, sus antecedentes de peleas callejeras y “patadas de bicicleta” podrían jugarle chueco al momento de resolver disputas entre las celebridades a su cargo.

Jawy Méndez, por otro lado, tal vez no tiene experiencia con aviones pero sí en realities con enfoques en el deporte y la superación personal que también le han dado mucha experiencia para manejar situaciones extremas, sobre todo en aspectos como el entrenamiento riguroso y el enfoque hacia un solo objetivo.

Para la IA de Google Gemini, el hecho de que nuestro querido Jawy practique artes marciales mixtas (MMA) lo ponen como una persona disciplinada que, tal vez, podría jugar un mejor papel de capataz, sobre todo porque sus antecedentes no están tan marcados por los conflictos como los del “Golden boy” y porque se adapta con facilidad a varios entornos.

¿Qué opinas, la IA tiene razón o en esta ocasión le dio el título de capataz a Jawy Méndez de una forma apresurada? ¡A lo mejor Alfredo Adame nos da la sorpresa y resulta ser más merecedor de las botas y el sombrero en La Granja VIP que su compañero!

¿Cuándo ver a Alfredo Adame y Jawy Méndez en La Granja VIP?

El misterio sobre quién podría mejor con el título de capataz pronto será aclarado, pues La Granja VIP se estrenará este 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO y entonces sí, veremos a quién le queda mejor el overol, al “Golden boy”, a Jawy Méndez o a alguno de sus compañeros que se les una a este apasionante reto 24/7 en donde habrá de todo, menos glamour... ¡a trabajar!