¿Cuál es la víbora más venenosa que conoces? ¡Alex Garza hizo una fuerte revelación!
En el consultorio de Vanessa Claudio, los conductores de Al Extremo hicieron fuertes confesiones, pero Alex Garza se llevó la tarde con una ‘venenosa’ revelación.
TV Azteca
Mientras pensábamos que Carlos Quirarte hacía fuertes confesiones de ‘víboras venenosas’ y MasterChef, Uriel Estrada llevó la conversación a otro nivel. Pero el consultorio de Vanessa Claudio realmente se prendió con las confesiones de Aline Hernández y Alex Garza, quien reveló íntimos detalles de la vecina del 001. ¿Alguien se identifica?
