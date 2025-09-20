Maribel Guardia recordó que fue víctima de abuso cuando tenía 5 años

De forma inesperada, Maribel Guardia sorprendió a sus miles de fans en redes sociales, donde se tomó un momento para recordar su infancia. Sin embargo, la costarricense reveló que cuando tenía cinco años de edad sufrió abuso, tema que afortunadamente no le ha impedido alcanzar sus sueños.

Ahora con la nueva tendencia que existe en las redes sociales, muchas personas han usado la Inteligencia Artificial para recordar a sus seres queridos que ya no están con ellos, incluso algunos han creado una imagen de cuando eran niños para revivir esos años de su vida.

¡Maribel Guardia ha recibido amenazas y responsabiliza a Imelda Tuñón! [VIDEO] Maribel Guardia asegura que, tras las amenazas que ha recibido, se siente insegura en su propia casa y teme por su vida. Responsabiliza totalmente a Imelda Tuñón.

¿Maribel Guardia sufrió abuso en su infancia?

La actriz y cantante, hizo una foto en donde aparece cuando era niña, ya que le dedicó unas hermosas palabras, recordando que perdió a su mamá cuando apenas tenía 9 años, aunque antes de ese triste momento, ya había sufrido un abuso que marcó su vida.

En mis brazos sostengo a la niña que fui... la que soñaba, la que lloraba en silencio cuando perdiste a mamá a los 9 años, la que aprendió a ser fuerte a pesar de que abusaron de ti a los 5 años

Sin embargo, Maribel Guardia no reveló los detalles de ese complicado momento que vivió en su infancia, ya que se centró en las cosas positivas que ha tenido, entre ellas superar el abuso del que fue víctima en su infancia.