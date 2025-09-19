Así quedó Mar de Regil tras la cirugía de nariz que se hizo: imágenes de su antes y después

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, tomó una decisión importante: operarse la nariz. Mucho se especuló sobre su aspecto, pero ella misma habló claro sobre lo que vivió. No fue por vanidad, aseguró, sino para poder respirar mejor.

¿Qué dijo Mar de Regil sobre la operación de nariz?

La influencer publicó videos en su cuenta de TikTok donde confesó que tiene problemas respiratorios “desde que tiene memoria”. Según contó, eso la llevó al quirófano, no una búsqueda estética.

También desmintió rumores de que la operación fuera para cambiar su apariencia. Ella afirmó que la cirugía fue funcional, para aliviar bloqueos que le impedían respirar bien, especialmente porque reconoció que abusaba del Iladin, un descongestionante nasal.

Cómo se ve el cambio: el antes y después de Mar de Regil

Anque no hay imágenes médicas oficiales que se hayan divulgado ampliamente, ella misma ha compartido videos recientes en donde luce sin la banda en la nariz. Mar de Regil mencionó que todavía tiene hinchazón, molestias al respirar y que la recuperación toma tiempo, por lo que es posible que continúe usandola.

Aunque los cambios no son dramáticos ni extremos, los usuarios que han visto estas imágenes han comentado que ahora su contorno nasal luce un poco más definido. Detalles como la punta y el puente nasal muestran suavidad distinta, lo que sugiere que el procedimiento fue sutil, con enfoque funcional y también algo estético.

(Instagram/TikTok) Las fotos de Mar de Regil antes y después de su cirugía en la nariz.

Las imágenes que compartió muestran su nariz aún inflamada y con vendajes, algo normal en la recuperación. Ella misma aclaró que el resultado final tardará semanas en notarse.

¿Cómo se siente Mar de Regil tras operarse?

Mar de Regil acepta que aún hay incomodidades: “no se respira bien ahorita porque me están apretando esto”, dijo en uno de sus videos. También mencionó que aunque tiene campañas pendientes y compromisos, no ha sido fácil moverse con vendajes o dormir como lo hacía antes.

Mar confesó que no fue sencillo adaptarse a dormir con la férula ni retomar de inmediato su rutina. Sin embargo, se mostró positiva y dijo que confía en que el resultado final le permitirá llevar una vida más cómoda.

Por ahora, se mantiene activa en redes, compartiendo avances con sus seguidores.

Y aunque apoya las cirugías estéticas para quienes quieren hacer cambios, recalca que en su caso fue una necesidad funcional primero.