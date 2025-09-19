inklusion logo Sitio accesible
¿Quieres el cuerpo de Paulette Gallardo? Así son sus rutinas de ejercicio en redes

Constancia, fuerza y disciplina: Tres claves que Paulette Gallardo ha convertido en estilo de vida. Te contamos cómo son sus rutinas de ejercicio que la han llevado a ser inspiración fitness, aunque recuerda: siempre debes consultar a un especialista antes de imitarlas.

La exfutbolista profesional, Paulette Gallardo, y participante de Exatlón México, se ha convertido en una de las atletas más seguidas en redes sociales gracias a su enfoque en el cuidado de la salud, el entrenamiento físico y su pasión por el deporte. Es desde sus redes sociales donde Paulette, comparte rutinas de entrenamiento que inspiran a miles de seguidores.

Es importante dejar en claro que no todas las rutinas son aptas para cualquier persona, pues la intensidad y los objetivos son únicos de cada individuo. Por lo que se recomienda al lector, consultar con especialistas en salud y entrenamiento personal, antes de seguir cualquiera de las rutinas y consejos que aquí se presentan.

¿Cómo entrena Paulette Gallardo?

En sus publicaciones de redes sociales, Paulette suele destacar, aspecto como:

  • Entrenamiento funcional: Esta se basa en movimientos que trabajen varios grupos al mismo tiempo, ejercicios ideales para mejorar fuerzas y resistencia.
  • Entrenamientos de alta intensidad: Estos ejercicios suelen ser cortos, pero demandantes, lo que propicia que se eleve el ritmo cardíaco y mejore la condición física.
  • Rutinas de fuerza: Ya sea por medio de pesas o ejercicios con el propio peso corporal, como sentadillas, lagartijas y planchas, esta actividad busca mejorar la resistencia física y fortaleza del cuerpo.
  • Ejercicio cardiovascular: Es recomendable que todas las sesiones de entrenamiento se complementen con carreras, saltos o ejercicios explosivos.

Su enfoque no es únicamente estético, sino también de rendimiento y disciplina, reflejando su pasado como atleta profesional, por lo que la base de todo el esfuerzo es la disciplina.

El mensaje de Paulette: disciplina y autocuidado

Más allá de los ejercicios, Paulette Gallardo suele enviar mensajes claros a su comunidad, señalando que la constancia es más importante que la perfección y que siempre es importante escuchar al cuerpo para prevenir lesiones y siempre complementar el entrenamiento con buena alimentación y descanso.

Paulette Gallardo inspira a miles de internautas con su disciplina deportiva y rutinas compartidas en redes sociales. No obstante, cada cuerpo es único, por lo que lo recomendable es adaptar los entrenamientos a las propias necesidades y contar con supervisión profesional.

