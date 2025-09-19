Conoce el lado sexy de Mosura López de Exatlón Draft El Ascenso

Para ella, el reality significa un gran reto y un nuevo capítulo en su carrera deportiva. Es por eso que ella está convencida de que en la competencia puede aportar mucho más que fuerza física: planea compartir tips técnicos con sus compañeros, corregir detalles de carrera y clavados, y asumir, aunque sea de manera natural, un rol de líder dentro de su equipo.