Conoce el lado sexy de Mosura López de Exatlón Draft El Ascenso

Mosura López demuestra día con día su fortaleza en el Exatlón Draft El Ascenso, pero en esta ocasión conocerás en esta galería su lado más sexy y atrevido.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Exatlón México
001 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López.jpg
¡Estás a punto de conocer el lado más sexy de Mosura López Morales!
Crédito: Exatlón México
002 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López.jpg
Ella nació el 22 de abril de 2004 y radica en Mexicali, Baja California. A sus 21 años, combina su vida académica como estudiante de la licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación con su gran pasión: el atletismo.
Crédito: Exatlón México
003 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López.jpg
Su amor por el deporte viene de familia, pues fue su madre quien la inspiró a seguir el camino de las pistas.
Crédito: Exatlón México
004 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López.jpg
Desde muy joven, Mosura descubrió su talento natural para la velocidad, lo que la llevó a especializarse en la prueba de 100 metros con vallas, disciplina que practica desde hace 6 años, con 3 años de entrenamiento especializado.
Crédito: Exatlón México
005 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López.jpg
Su esfuerzo y constancia ya le han valido distintas medallas a nivel nacional, consolidándola como una atleta de gran proyección.
Crédito: Exatlón México
006 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López.jpg
Dentro y fuera de la pista, Mosura se caracteriza por su disciplina, inteligencia, enfoque y fortaleza mental, cualidades que la han llevado a desarrollar un estilo competitivo distinto, basado en la psicología deportiva, el control de sus emociones y la búsquedaconstante de la perfección.
Crédito: Exatlón México
007 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López.jpg
Ella misma reconoce que su carácter fuerte y su perfeccionismo pueden ser tanto una virtud como un reto personal. Su habilidad social, rapidez, coordinación y explosividad son algunas de sus principales armas, aunque admite que uno de sus mayores miedos es la oscuridad.
Crédito: Exatlón México
008 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López.jpg
En lo personal, ha enfrentado momentos difíciles como la operación de rodilla que puso a prueba su resiliencia, pero que también reforzó su determinación de seguir creciendo como atleta.
Crédito: Exatlón México
009 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López.jpg
Ahora, llega a Draft el ascenso de Exatlón México motivada por vivir una experiencia única: desconectarse del mundo exterior para reencontrarse consigo misma y demostrar que es una contrincant difícil de vencer.
Crédito: Exatlón México
010 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López (2).jpg
Para ella, el reality significa un gran reto y un nuevo capítulo en su carrera deportiva. Es por eso que ella está convencida de que en la competencia puede aportar mucho más que fuerza física: planea compartir tips técnicos con sus compañeros, corregir detalles de carrera y clavados, y asumir, aunque sea de manera natural, un rol de líder dentro de su equipo.
Crédito: Exatlón México
010 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López (3).jpg
Cuando se enfrenta a una traición, su estrategia es clara: responder con la verdad y demostrar en el circuito quién es mejor.
Crédito: Exatlón México
010 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Mosura López.jpg
Para ganar, está dispuesta a dar lo mejor de sí, enfocarse al máximo y jugar con inteligencia estratégica, sabiendo cuándo seguir su propio juego y cuándo adaptarse.
Crédito: Exatlón México

Cada uno de los atletas del Exatlón Draft El Ascenso muestran cada día toda su fuerza, talento y habilidades. En esta galería conocerás el lado B de Mosura López, el cual seguro te dejará con la boca abierta.

Exatlón México
