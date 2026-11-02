Día de Muertos llena de color y tradición Paseo de la Reforma; así se vivió el gran desfile en CDMX

El color, la música y las flores de cempasúchil tomaron las calles de la capital durante el gran desfile de Día de Muertos, que reunió a miles de asistentes sobre Paseo de la Reforma. En un recorrido lleno de figuras monumentales, carros alegóricos, bailarines y catrinas, visitantes nacionales y extranjeros se sumaron a esta celebración. Durante el evento, personas provenientes de Chile y Roma compartieron su emoción por formar parte de la fiesta mexicana.