Día de Muertos llena de color y tradición Paseo de la Reforma; así se vivió el gran desfile en CDMX
Miles de personas se reunieron en la Ciudad de México para disfrutar de carros alegóricos, catrinas, música y representaciones dedicadas a una de las tradiciones más emblemáticas del país.
El color, la música y las flores de cempasúchil tomaron las calles de la capital durante el gran desfile de Día de Muertos, que reunió a miles de asistentes sobre Paseo de la Reforma. En un recorrido lleno de figuras monumentales, carros alegóricos, bailarines y catrinas, visitantes nacionales y extranjeros se sumaron a esta celebración. Durante el evento, personas provenientes de Chile y Roma compartieron su emoción por formar parte de la fiesta mexicana.