Mono Osuna escoge entre La Granja VIP y Exatlón ¿Con qué reality se queda el Granjero? (VIDEO)
El exfutbolista fue consultado sobre qué reality de TV Azteca prefiere y su respuesta sorprendió a los demás Granjeros
Mientras se encontraba acostado en su cama, Mono Osuna comenzó a ser interrogado por Manelyk González. La influencer le propuso un escenario hipotético: le ofrecen participar de La Granja VIP y de un reality como Exatlón al mismo tiempo, con la misma paga y mismo tiempo de duración. El exfutbolista debió elegir con qué programa quedarse… ¿Cuál fue su elección?