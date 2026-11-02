Familias visitan panteones de CDMX y Edomex por Día de Muertos; así recuerdan a sus seres queridos
Cientos de familias acudieron a distintos cementerios para llevar flores, veladoras, comida y música en memoria de quienes ya fallecieron.
Entre flores, veladoras, alimentos y música, los panteones de la Ciudad de México y el Estado de México recibieron a numerosas familias durante las celebraciones de Día de Muertos. Jorge “El Diablo” Becerril, nos mostró cómo las personas acudieron a distintos cementerios para recordar a sus seres queridos y mantener viva su memoria.