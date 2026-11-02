Ivonne Montero reconoce que no es aceptada en el Equipo Disfuncional y toma una decisión en La Granja VIP
La actriz llegó a la conclusión que sus compañeros de equipo no la aceptan y procura hacer cambios en su juego dentro de La Granja VIP
Ivonne Montero tuvo un momento de reflexión mientras realizaba ejercicio en el gimnasio de La Granja VIP. La actriz comenzó a analizar las diferencias que tuvo con algunos integrantes del Equipo Disfuncional y llegó a la conclusión de que no es aceptada por Niurka, Natalia, Rafa Mercadante y compañía. Luego, explicó cómo será su juego dentro del reality de ahora en más.