Hamburguesas con pan de muerto y flor de cempasúchil: así es la propuesta gastronómica de temporada en CDMX

Durante la temporada de Día de Muertos, la gastronomía también encuentra nuevas formas de sorprender. En La Palapa del Pacífico, en Ciudad de México, el chef Daniel presentó una serie de platillos especiales que tienen como protagonistas el pan de muerto y la flor de cempasúchil. Entre sus creaciones destacan tres hamburguesas: una de camarón con tocino y queso, otra de salmón crispy y una más de pulpo rostizado acompañada de salsa macha de cacahuate y flor de cempasúchil.