De la Noche del Diablo a La Granja VIP: las historias que marcaron Al Extremo este 30 de octubre

En Al Extremo, Alejandra Carvajal revela el inquietante origen de la Noche del Diablo, mientras Jorge “El Diablo” Becerril informa sobre un fatal accidente en Eje 3 Oriente que dejó siete heridos y una mujer sin vida. Además, Jessy Portillo descubre cuáles son los monstruos que más miedo provocan entre los capitalinos y los conductores analizan la polémica de Pablo Montero con el Tío Pepe en La Granja VIP, donde Adal Ramones advierte que habrá sanciones ante nuevas faltas de respeto.