Conductores de Al Extremo conmueven al recordar a sus seres queridos en Día de Muertos

Entre lágrimas, recuerdos y mensajes llenos de cariño, los conductores de Al Extremo compartieron cómo viven el Día de Muertos y a quiénes dedican sus ofrendas. Alex Garza contó que este año colocó por primera vez un altar para su papá, Javier, quien falleció cuando ella tenía apenas ocho meses. Por su parte, Carlos Quirarte recordó a su abuelita Lupita, una mujer que enfrentó grandes dificultades para reunir a su familia y les enseñó a mantenerse unidos. Finalmente, Vanessa Claudio recordó a su abuelo Manuel, quien, antes de fallecer, le pidió que siguiera sus sueños y no sintiera culpa por estar lejos de casa.