¡Impactante! Se desplomó un enorme árbol en el corazón de la CDMX

El Diablo’ Becerril reporta la caída de un enorme árbol en el Jardín San Pablo, en el corazón de la CDMX. ¡Tardaron más de tres horas en contener la situación!

En el corazón de la CDMX se cayó un enorme árbol en el Jardín San Pablo. Los servicios de emergencia actuaron y, después de tres horas, lograron contener la situación. Así reporta ‘El Diablo’ Becerril todos los detalles desde la zona del siniestro.

