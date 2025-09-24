¡Impactante! Se desplomó un enorme árbol en el corazón de la CDMX
El Diablo’ Becerril reporta la caída de un enorme árbol en el Jardín San Pablo, en el corazón de la CDMX. ¡Tardaron más de tres horas en contener la situación!
