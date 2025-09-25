Santa Fe Klan se burla de su ex Maya Nazor al recrear foto con su actual novia

Una vez más, el nombre de Santa Fe Klan ha vuelto a dar mucho de qué hablar en las redes sociales. Ahora, lo anterior guarda relación con la especie de burla que habría hecho hacia su ex, Maya Nazor, luego de una foto que compartió con su nueva novia. Esto se sabe hasta el momento.

Santa Fe Klan se ha convertido en uno de los cantantes más importantes y destacados que México tiene en la actualidad, motivo por el cual normalmente lo que haga se vuelve tendencia. Para ejemplo de lo anterior está lo ocurrido con una de sus últimas publicaciones, la cual tendría una indirecta hacia Maya Nazor.

¿Santa Fe Klan se burló de su ex Maya Nazor en una foto?

En redes sociales ha comenzado a circular una foto en donde aparece Santa Fe Klan junto a su nueva pareja sentimental, misma que ha llamado poderosamente la atención dado que es prácticamente idéntica a la que, en su momento, el cantante realizó con Maya Nazor, su ex y madre de su hijo Luka.

Cabe mencionar que, en la imagen, se observa a Santa Fe Klan junto a su pareja sentimental a través del Callejón del Beso, uno de los sitios más emblemáticos que existen en Guanajuato. La foto ha llamado mucho la atención, sobre todo, por lo parecida que es a la que en su momento el cantante tomó con Maya Nazor.

¿Cuál es la relación entre Santa Fe Klan y Maya Nazor?

Si bien en el pasado la relación entre ambas personalidades tras su ruptura amorosa fue complicada por temas económicos relacionados a su bebé, la realidad es que últimamente han limado asperezas, por lo que se espera que esta foto no sea una variable de nuevas discusiones entre los dos.

¿Quién es la novia de Santa Fe Klan?

Si bien no está por completo confirmado, algunos usuarios en redes sociales indican que el nombre de la nueva novia de Santa Fe Klan es Fátima Salazar; sin embargo, más allá de ello se desconoce a qué se dedica, por lo que lo único que se sabe de ella es lo poco que ha brindado el cantante mexicano.