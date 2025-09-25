Así despidieron amigos y familia a Roberto Milchorena, fundador de Three Souls in My Mind

El rock nacional recibió una noticia que lastimó a muchos de los seguidores de este género, pues uno de los fundadores de Three Souls in My Mind falleció por complicaciones de salud que siguen siendo desconocidas. Roberto Milchorena, quien fue fundador y bajista de la banda, perdió la vida y por eso la gente lamenta su deceso con diversos mensajes colgados en la red.

¡Un momento de diversión y mucho Rock en La Academia! [VIDEO] Edith ayuda a Mar en los ensayos para su presentación del séptimo concierto de La Academia... El Rock se apoderó de ellas y dieron toda su energía, pero sobre todo, se divirtieron.

Te puede interesar - ¿De qué murió este ex integrante de El Haragán?

Te puede interesar - ¿De qué murió Rafael Acosta, pionero del rock en México?

¿Quién es Roberto Milchorena, fundador de Three Souls In My Mind?

Roberto, mejor conocido como “Oso”, fue uno de los fundadores de esta banda, la cual está dentro del brevario cultural de los fanáticos del género. Aunque ya no tocaba con la banda y sus actuales integrantes, no hay duda de que la gente le estimaba en demasía. Fue parte de aquella alineación que tocó en el siempre aclamado y mencionado concierto de Avándaro. Quien dio a conocer la noticia fue el baterista Charlie Hauptvogel.

Con 83 años, su legado quedará marcado en la mente de las personas que disfrutaron de su música con esta banda durante cerca de 20 años. La banda iniciada en el simbólico 1968 perdió a su bajista Milchorena en los años 80, pues él mismo se aisló de sus conocidos. Desde ese punto de su vida, fue complicado concretar reportes de lo que acontecía con él.

¿De qué murió Roberto Milchorena?

El “Oso” falleció por causas desconocidas al momento, sin embargo el baterista que comunicó el fallecimiento indicó que fueron varias las razones que acabaron con la vida de su ex compañero músico. Se reporta que Milchorena padecía diversas complicaciones intestinales, lo cual hizo mella en su cuerpo al someterse a varias cirugías. Los últimos reportes indicaron que le veían cansado y débil.

Sin embargo, la gente le estimaba demasiado pues aún con la salud mermada, en sus años más recientes se prestaba para seguir tocando con bandas emergentes y por ello el público sabía que la música lo iba a seguir hasta sus últimos días.

¿Roberto Milchorena tuvo problemas con la ley?

Dado el contexto de lo que sucedía en 1968 en México a nivel político y social, mas lo que generó un concierto como Avándaro, Roberto se metió en serios problemas con la ley mexicana. Las autoridades mexicanas le acusaron de meter tres costales de marihuana al ya mencionado evento musical. Por ello, tuvo que salir de México y exiliarse en Estados Unidos durante cerca de un año.