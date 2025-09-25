Tiktoker confronta a Susana Zabaleta y llama misóginos a los conductores de La Cotorrisa

La novela de Susana Zabaleta, La Cotorrisa y la prensa sigue con más capítulos y otras personas se están agregando a la conversación. Ahora fue la tiktoker @panchajustpancha quien arremetió con todo ante las declaraciones de la cantante al acusar de misoginia a los reporteros que la abuchearon recientemente. Y de paso, la creadora de contenido les dijo misóginos a los conductores del tan aclamado podcast de los cotorros.

Te puede interesar - ¿Susana Zabaleta sí mantiene a Ricardo Pérez?

Te puede interesar - Así lucía Ricardo Pérez antes de ser famoso.

¿Por qué esta tiktoker criticó a Susana Zabaleta?

La situación del conflicto entre los cotorros y la prensa se intensificó cuando los comediantes decidieron realizar una parodia donde criticaban claramente a los programas de chismes. La burla fue mal tomada por muchos de los comunicadores que han criticado a los ya mencionados conductores del podcast de La Cotorrisa y eso llegó a Zabaleta.

Concretados los abucheos sobre la figura de la actriz y cantante, ella indicó que lo hecho por estas personas fue misoginia. A lo que esta chica no dudó en recriminar, pues criticó que Susana haya dicho que al ser atacada, se cumplía el acto misógino, cuando el contenido de los cotorros está lleno de humor en el que se violenta a las mujeres con comentarios desafortunados.

Históricamente el podcast ha recibido críticas severas por parte de distintos medios y perfiles por ser un espacio donde se hace humor que muchos consideran machista, misógino y equivocado. Y es que ellos siempre han defendido que lo que concretan en su contenido es humor. Sin embargo, el debate se intensifica con todo lo acontecido alrededor de este conflicto directo contra una parte de la prensa.

@panchajustpancha Susana Zabaleta es abucheada por la prensa al llegar al aeropuerto de mx ♬ original sound - panchajustpancha

¿Hay problemas entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Aunque en días pasados se ha indicado que hubo problemas por infidelidad de parte de Ricardo Pérez, ellos mismos han seguido su vida con normalidad, presumiendo su amor en redes sociales. Sin embargo, tras los conflictos donde se han visto involucrados con la prensa, tampoco hay indicios de complicaciones mayúsculas.

Todo esto evidentemente les ha traído repercusiones, pero no hay confirmación de problemas en la relación por participar de la “guerra” contra ciertos periodistas de la parte de espectáculos del gremio.