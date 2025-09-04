inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Video

¡Quedó en la llanta delantera de un enorme camión! ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte

En la zona de Chalco, una mujer de 70 años murió instantáneamente al quedar en la llanta delantera de un enorme camión. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Una mujer de la tercera edad quedó en la llanta delantera de un enorme camión en la zona de Chalco. Testigos aseguran que la víctima se habría resbalado al tratar de alcanzar al camión. ‘El diablo’ Becerril reporta que, al momento, nadie ha reconocido a la fallecida mujer de más de 70 años de edad.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×