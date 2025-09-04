¡Quedó en la llanta delantera de un enorme camión! ‘El Diablo’ Becerril tiene el reporte
En la zona de Chalco, una mujer de 70 años murió instantáneamente al quedar en la llanta delantera de un enorme camión. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
TV Azteca
Una mujer de la tercera edad quedó en la llanta delantera de un enorme camión en la zona de Chalco. Testigos aseguran que la víctima se habría resbalado al tratar de alcanzar al camión. ‘El diablo’ Becerril reporta que, al momento, nadie ha reconocido a la fallecida mujer de más de 70 años de edad.
