Influencer pierde la vida al ser arrastrado por una cascada | VIDEO

Es muy cierto que algunos creadores de contenido hacen todo lo posible por capturar el mejor video o imagen para poder hacerse virales, sin importar que en muchas ocasiones su vida puede correr peligro. Tal es el caso del influencer Sagar Kundu, quien perdió la vida al grabar un video.

De acuerdo con lo que se sabe, el cuerpo del joven fue encontrado por los equipos de emergencia después de que fue arrastrado por una cascada, misma en la que se encontraba grabando, mientras trataba de capturar el mejor momento.

¡Otra victoria para México en el Exatlón CUP! Revive el resumen del 3 de septiembre TV Azteca [VIDEO] Mati saca la casta por los rojos y el representativo mexicano logra otra importante victoria en el Exatlón CUP. ¡Revive el resumen del 3 de septiembre!

¿Por qué fue arrastrado por la cascada?

Con tan solo 22 años y acompañado de otras tres personas, Sagar estaba tratando de grabar parado en la cascada Duduma, un sitio turístico en Odisha, India. Sin imaginarse que sería su último contenido, el caso se ha viralizado en redes sociales, ya que se puede observar cómo sucedieron los hechos.

En el clip, se puede apreciar cómo una corriente fuerte tira al creador de contenido y termina arrastrándolo, por lo que el joven desaparece del video. Además, los medios de comunicación del país detallaron que el cuerpo del famoso fue encontrado 10 días después, tras la búsqueda que se realizó en la zona.

Sin embargo, los cuerpos de emergencia revelaron que el cuerpo fue hallado mutilado, tras esta situación las autoridades pidieron una autopsia para determinar las causas de la muerte, también se mencionó que esperan recuperar los archivos que se encontraban en el dispositivo móvil del joven, esto para poder aclarar las causas de su muerte.

#Odisha | A 22-year-old YouTuber from Berhampur was swept away in the strong currents of Duduma waterfall under Machkund police limits in Koraput district on Saturday. The missing youth has been identified as Sagar Kundu, a resident of Niladri Nagar in Berhampur.… pic.twitter.com/QJuwfvVhws — The New Indian Express (@NewIndianXpress) August 25, 2025

Finalmente, las autoridades detallaron que el joven había estado visitando el lugar para grabar algunos videos, incluso algunos amigos le hicieron ver los peligros que tenía.