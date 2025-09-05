¿Tú la harías? Joven hace fiesta con temática de Rosario Tijeras, la serie del momento y Bárbara de Regil la comparte en sus redes

Este jueves, Bárbara de Regil, la actriz que interpreta a Rosario Tijeras compartió en sus redes sociales el pastel de una joven que está inspirada en la serie que exitosamente ha llegado a su cuarta temporada, dejando ver la cercanía de esta con sus fans.

Con una pequeña pero linda decoración fue que la fanática de esta serie recibió un nuevo año de vida, donde compartió fotografías en redes sociales de algunos obsequios que recibió, aunque el que seguramente fue uno de sus favoritos fue que Bárbara compartiera en sus redes esta mención.

La protagonista de Rosario Tijeras, Bárbara de Regil y su cercanía con su gente

En repetidas ocasiones hemos visto a la actriz manteniendo contacto con su público, con el que incluso interactúa constantemente en redes sociales o cada vez que tiene la oportunidad de saludarles de manera personal en la calle.

A lo largo de los años, la actriz mexicana se ha mostrado agradecida con sus seguidores y con quienes están al tanto de sus proyectos, dejando en claro el cariño que tiene por lo que hace día con día, trabajo que la ha mantenido vigente en el entretenimiento nacional a través de los años.

¿Qué sabemos sobre Rosario Tijeras 4?

Esta nueva y emocionante entrega, se nos lleva algunos años después del “sacrificio” de Rosario, quien fingió su muerte en una explosión al final de la 3ra temporada, donde millones de televidentes creímos que había terminado esta increíble historia.

Ahora su hija, Ruby, quien ya es una adolescente, vive sin saber nada de su madre, quien a su vez hará todo lo posible por poner en orden su vida.

