Esta fue la foto que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez compartieron de su hijo, así luce

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen años siendo una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo, pero su amor creció hace dos años con la llegada del pequeño León, quien es el primer hijo de los cantantes. Aunque para muchos de sus seguidores el nacimiento del pequeño fue hace unos meses, el niño ha dado un gran paso en su vida.

El pequeño León ha comenzado su vida escolar, un momento que ha llenado de felicidad a sus padres, quienes no han duda en compartir el momento con sus millones de fans en redes sociales, ya que están muy orgullosos de este gran paso para su hijo.

¿Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera planean tener otro bebé? [VIDEO] Cynthia Rodríguez comentó para las cámaras de Ventaneando que le gustaría ser madre por segunda vez, ¿será que Cynthia y Carlos nos sorprenden este 2025?

¿Cómo es la foto que compartieron Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez?

Cynthia Rodríguez siempre ha sido una madre orgullosa de su pequeño, por lo que no dudó en presumir que su niño es muy inteligente para su corta edad. Por medio de las redes sociales, la cantante reveló que León está muy emocionado por su primer día de clase, incluso no volteó a verla.

Estoy sorprendida de mi bebé, recién cumplió dos años, pero realmente yo sentía que me estaba quedando corta con todo lo que podía aprender y por eso decidimos que empezara con sus clases y la verdad es que es el más feliz. Estoy feliz por una parte y por otra siento que es demasiado independiente

Hace poco, Cynthia Rodríguez compartió algunos detalles de la fiesta que le hicieron a León, esto con motivo de sus dos años, donde estuvo acompañado de sus seres queridos. Sin embargo, la cantante sigue sin revelar la identidad de su hijo, la cual es un misterio para todos sus fans.

