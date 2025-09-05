Rodrigo Cachero ya superó la complicada separación que vivió

Después de una separación muy dolorosa y mediática de Adianez Hernández, el productor y actor Rodrigo Cachero parece que está retomando su vida, luego del trago amargo que vivió, pues recordemos que la actriz le fue infiel.

Tras todo el mal rato que pasó, Cachero aseguró que su motivo para salir adelante de esto fueron sus hijos, mismos que tuvo con la actriz, quienes lo motivaron para dejar ese mal momento en el pasado.

¿Cómo superó la infidelidad que sufrió Rodrigo Cachero?

Ahora por medio de una entrevista a la revista TVyNovelas, el famoso comparte cómo ha vivido este proceso tan difícil y ha empezado una nueva etapa en su vida personal y profesional.

Todos tenemos situaciones lamentables, tristes, accidentes, enfermedades... y en esos momentos lo que tenemos que hacer es abrazar al ser humano y decirle: “estoy contigo”. Lo mejor es dejar que el tiempo siga su curso y no desfallecer… La vida no es justa y hay que saber fluir

También, reveló que sus hijos han sido el motor de su vida para salir adelante y los definió como su regalo de amor, a quienes definió como simpáticos, nobles y que todos los días lo motivan a ser una mejor persona para ellos.

Finalmente, abrió su corazón y habló sobre el momento más complicado de este proceso, pues Adiadez Hernández había sido su compañera de vida por once años, pero las cosas cambiaron de un momento a otro, tras revelarse la infidelidad.

Aseguró que fue la primera Navidad, ya que tenían pocos meses de separados, y que en esas fechas todos quieren estar con sus seres queridos, por lo que sintió una sensación muy extraña y de mucho dolor, pero que tuvo que ser fuerte por sus hijos, ya que siempre ha procurado que los vean fuerte.

